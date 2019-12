Un’officina meccanica abusiva, situata a Caserta, è stata demolita su ordine della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (nel Casertano). Gli inquirenti hanno accertato che la struttura produceva un forte inquinamento, era priva delle autorizzazioni amministrative necessarie ad operare e smaltiva rifiuti pericolosi (come gli oli esausti direttamente nelle fogne cittadine).

La demolizione

Le operazioni sono state coordinate dai carabinieri forestali, in servizio all'ufficio demolizione della procura. La struttura era stata realizzata su terreno dichiarato inedificabile dal piano regolatore comunale, ed è stata così dichiarata abusiva con sentenza passata in giudicato.

Gli altri interventi nel territorio

Nelle ultime settimane la medesima procura, diretta da Maria Antonietta Troncone, ha disposto la demolizione di altri quattro immobili abusivi, tutte villette ubicate sul litorale casertano, nei Comuni di Mondragone e Cellole, e usate come casa per le vacanze dai proprietari. Anche in quella circostanza, l’ente è intervenuto in via prioritaria per fermare l'inquinamento ambientale prodotto dagli insediamenti, che scaricavano acque reflue direttamente in mare.