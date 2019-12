Circa 1,5 milioni di euro nascosti sotto tir: 2 arresti nel Napoletano

Circa 1 milione e mezzo di euro sono stati trovati nascosti sotto un tir che percorreva l’autostrada A30 Caserta-Salerno, proveniente da Gioia Tauro e diretto a Torino. Il mezzo è stato fermato per un controllo, qualche giorno fa, dalla polizia stradale di Nola (Napoli) nell'area di servizio "Tre Ponti Est", nel comune di San Vitaliano. A bordo del tir, oltre a due italiani, uno dei quali con precedenti per droga, non c’era alcun carico, cosa che ha destato i sospetti degli agenti.

L'ispezione

A seguito di un'ispezione più accurata eseguita in un'officina, è stata rinvenuta una cassa metallica fissata con dei bulloni sotto il pianale, all’interno della quale è stato scoperto il denaro, in banconote da 50, 20, 10 e 5 euro divise in 28 pacchetti sigillati. Quando si sono accorti di essere stati scoperti i due uomini a bordo del mezzo hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dopo una colluttazione. Oltre al denaro sono stati sequestrati un coltello, 7 telefoni e un tablet.