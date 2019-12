Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 16 dicembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Cieli poco nuvolosi su Campania, Calabria e Sicilia, con solo qualche innocua velatura di passaggio e sparuti banchi di nubi basse in formazione tra la sera e la notte lungo la fascia ionica. Temperature in ulteriore rialzo sulle province tirreniche, stazionarie o in lieve flessione altrove; massime ben superiori alle medie stagionali con punte di 20-23°C su Palermitano e Messinese e nell'intorno dei 17-19°C lungo le località costiere peninsulari

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,4 µg/m³.