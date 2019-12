Avellino, furto nel Santuario di Montevergine: rubate parure ex voto

Alcune parure in oro e pietra, donate come ex voto, sono state rubate dalle collezioni del museo abbaziale del santuario di Montevergine, in provincia di Avellino. I gioielli erano protetti da una teca affissa al muro, alla base della quale i malviventi hanno praticato un foro per riuscire a impossessarsi dei preziosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Avellino.

Il santuario

Le parure fanno parte dell'ampio patrimonio degli ex voto donati nel corso dei secoli e raccolti nel santuario fondato da san Guglielmo da Vercelli nel XII secolo. Il furto è stato denunciato dall'abate, monsignor Riccardo Guariglia, dopo che alcuni addetti hanno lanciato l’allarme. Il colpo sarebbe stato messo a segno nelle ultime 48 ore.