Sette tifosi della squadra di calcio Casarano sono stati denunciati dagli agenti di polizia del commissariato di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Sono stati sorpresi prima della partita Nocerina-Casarano, valida per il campionato di serie D, mentre erano a bordo di un minivan nel quale è stata trovata una borsa contenente petardi, fumogeni, catene, noccoliere e altri oggetti contundenti di vario genere, tra cui dei tondini in ferro tagliati in modo da risultare affilati e appuntiti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre nei confronti dei tifosi sono state avviate le procedure per l'irrogazione, da parte del Questore di Salerno, del Daspo. Sul minivan c'era anche un uomo con precedenti per reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive

I controlli

I controlli predisposti per la partita hanno consentito d'intercettare in anticipo i circa cento sostenitori della compagine pugliese, giunti in Campania a bordo di minivan e auto private. La carovana è stata fermata all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino dove sono stati controllati tutti i veicoli e identificati gli occupanti.