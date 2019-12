Bar del Napoletano era frequentato da pregiudicati: questore lo chiude

Il questore di Napoli ha disposto la chiusura per quindici giorni di un bar di Boscoreale perché sarebbe stato frequentato da persone con precedenti a carico e in alcuni casi vicine alle organizzazioni criminali, rappresentando così un possibile "pericolo per la pubblica sicurezza". A segnalare il giro del locale di via Giovanni della Rocca sono stati i carabinieri della locale stazione.

Ritrovo abituale di pregiudicati

I controlli, iniziati nel maggio del 2018, hanno evidenziato che il locale sarebbe diventato il luogo di ritrovo abituale di soggetti con gravi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, nonché per violazione della normativa in materia di armi e stupefacenti. "Il provvedimento - si legge in una nota diramata dalla Questura di Napoli - è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza".