Accoltellarono minore nel Salernitano: ai domiciliari due 26enni

Due 26enni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari poiché accusati dell’accoltellamento di un minore avvenuto lo scorso 28 novembre a Pontecagnano Fagnano (in provincia di Salerno). Le indagini sul caso sono state effettuate dagli agenti della squadra mobile, guidati dal vice questore Marcello Castello. Le forze dell’ordine hanno ricostruito le fasi dell’aggressione e sono riusciti a risalire ai colpevoli. I poliziotti hanno anche raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini delle telecamere della zona, riuscendo così a dare anche un volto agli assalitori.

La vicenda

Lo scorso 28 novembre era scoppiata una rissa tra due gruppi di giovani, tra i quali erano presenti anche alcuni minorenni. I ragazzi, a causa di un diverbio per futili motivi scaturito settimane prima, si erano incontrati per chiarire la questione in maniera definitiva. Ma la discussione era poi degenerata e un minore era stato accoltellato all’addome. La vittima ha riportato lesioni gravissime allo stomaco ed era stata operata dall’equipe del reparto di chirurgia d’urgenza, guidato dal primario Mariano Armellino, dell’ospedale di Salerno. Il ferito resta ancora in prognosi riservata, ma non è più in pericolo di vita.