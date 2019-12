Droga, la polizia sequestra 25 chili di marijuana nel Napoletano

Gli uomini della squadra mobile di Caserta, congiuntamente con il personale del Commissariato di Giugliano, hanno sequestrato quasi 25 chili di marijuana a Giugliano in Campania, comune di 123mila abitanti in provincia di Napoli. Nel corso dell'operazione è stato arrestato un uomo di 35 anni del posto. Il malvivente è stato tenuto sotto osservazione per diverso tempo dalle forze dell’ordine che, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti fuori alla sua abitazione, hanno deciso di intervenire.

Marijuana nascosta in una botola sotterranea

Lo stupefacente è stato ritrovato in un casolare situato su un terreno pertinente alla casa del 35enne, nascosto all'interno di una botola sotterranea, conservato in 15 buste trasparenti, singolarmente sigillate, due buste per l'immondizia di colore azzurro e due grossi involucri richiusi con carta e cellophane trasparente.