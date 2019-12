Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 10 dicembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una perturbazione scivola sulle nostre regioni determinando diffusa instabilità. Possibilità di acquazzoni sparsi e anche qualche temporale specie tra Calabria e Sicilia. Neve sui monto sopra i 1300m. Sulla Campania nuovi fenomeni in arrivo nella seconda parte del giorno su dorsale e zone interne con fiocchi di neve fin verso i 1100m. Temperature in calo. Venti tesi in rotazione a NE e NO. Mari mossi o molto mossi. Fino ad agitato il Canale di Sicilia.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,1 µg/m³.