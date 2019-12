Avellino, arrestata coppia di ladri seriali

Bloccata una coppia di ladri accusata di aver messo a segno decine di furti in provincia di Avellino, soprattutto in garage e cantine, dai quali i due sottraevano biciclette elettriche, decespugliatori, motoseghe, alternatori, trapani, e attrezzature da lavoro che poi rivendevano in un mercatino dell'usato in provincia di Caserta. In manette, a seguito delle indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Avellino, sono finiti un 42enne e una 40enne di Casalnuovo (Napoli) ritenuti responsabili di 23 furti in abitazioni avvenuti a Monteforte, Mercogliano, Avellino, Atripalda, Santa Maria a Vico (Caserta) e Volla (Napoli). La donna, è emerso, beneficiava del reddito di cittadinanza. I due erano riusciti a ricavare un bottino di diverse migliaia di euro.

Le indagini

I due malviventi sono stati identificati grazie ai numeri di targa delle auto che di volta in volta utilizzavano durante i furti. Su disposizione del Gip del Tribunale di Avellino, l'uomo è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale mentre nei confronti della donna è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Per entrambi l'accusa è di furto pluriaggravato.