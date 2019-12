Caserta, chiedeva soldi con la promessa di un lavoro: arrestato 68enne

Avrebbe chiesto dai 100 ai 5mila euro con la promessa di un posto di lavoro presso le mense di ospedali e cliniche, truffando così diversi disoccupati. I carabinieri hanno arrestato oggi, su ordine del gip del Tribunale di Napoli Nord, un 68enne di Lusciano (Caserta) per associazione a delinquere. Indagate con la stessa accusa anche altre 5 persone, per le quali è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini

Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord è emerso che il 68enne, ora ai domiciliari, si sarebbe presentato a numerosi giovani disoccupati come imprenditore, millantando l'aggiudicazione di appalti per il servizio mensa in ospedali pubblici e cliniche private delle province di Caserta e Napoli. In cambio del posto di lavoro inesistente, l’uomo pretendeva un anticipo in denaro, con la somma che poteva variare da 100 euro fino a 5mila euro.