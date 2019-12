Napoli, scorribande in sella agli scooter: 27 sequestri di veicoli

I carabinieri, durante un controllo nel quartiere di Secondigliano, a Napoli, per contrastare il fenomeno delle scorribande di scooter lungo le strade, hanno sequestrato 27 ciclomotori e sanzionato 36 persone per infrazioni relative al codice della strada. Le contravvenzioni ammontano a circa 89mila euro e sono state eseguite nei confronti di soggetti a bordo del proprio mezzo senza casco, senza assicurazione, senza patente o con il veicolo non revisionato.

I controlli

I carabinieri sono intervenuti in particolar modo in Corso Secondigliano e in via Miano. A segnalare il fenomeno delle scorribande sono stati alcuni cittadini che, nei giorni scorsi, hanno assistito a gruppi di ragazzi che sfrecciavano a tutta velocità in sella ai propri scooter, mettendo così a rischio la loro incolumità e quella altrui. Le forze dell’ordine, durante l’operazione, hanno inoltre ritirato la patente a un giovane sorpreso a guidare un mezzo più potente rispetto a quanto avrebbe dovuto consentire la categoria della sua licenza di guida.