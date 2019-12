I carabinieri della stazione di Pellezzano (nella provincia di Salerno) hanno arrestato un 45enne per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e violazione di domicilio. I militari sono intervenuti nella mattinata di ieri presso l’abitazione dell’ex compagna dell’individuo, il quale aveva minacciato di togliersi la vita se la donna non fosse tornata con lui. Le forze dell'ordine, dopo averlo disarmato, lo hanno portato nel carcere di Salerno.

La vicenda

L'uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha fatto irruzione nell'abitazione della ex compagna, sfondando la porta e impedendole di uscire. La vittima è riuscita a chiamare comunque il 112 e, seguendo le indicazioni dell'operatore in linea, ha lasciato la telefonata aperta nell'attesa che arrivassero le forze dell'ordine. L'uomo, però, se n'è accorto e ha interrotto la comunicazione, puntandosi poi alla gola un paio di forbici con le quali ha minacciato di farla finita se la donna non fosse tornata con lui.