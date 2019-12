La Regione Campania cerca 641 lavoratori da assumere nei centri per l’impiego regionali. E’ stato pubblicato sul Burc (Bollettino Ufficiale Regione Campania) il bando di concorso per 641 assunzioni a tempo indeterminato, dei quali 225 lavoratori laureati (categoria D) e 416 diplomati (categoria C).

Le posizioni ricercate

La selezione riguarda in particolare 150 posti per "Funzionario policy regionali - Centri per l'impiego", 25 posti per "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie", 50 posti per "Funzionario policy regionali - Mediatore per l'inserimento lavorativo dei disabili", 316 posti per "Istruttore policy regionali - Centri per l'impiego", 100 posti per "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie".

Le modalità di invio della domanda

I candidati dovranno inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line presente nella sezione dedicata del portale regionale. L’invio della domanda deve essere effettuato entro le ore 24:00 del trentesimo giorno a partire da quello successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Escluso il Formez dall'organizzazione

Il concorso non sarà organizzato dal Formez. Lo si apprende da fonti della Regione Campania. I rapporti tra la Regione e il Formez si sono fatti tesi nelle ultime settimane a causa della polemica per le accuse della regione di ritardi nella pubblicazione dei risultati del corso-concorso della Regione per il turn over nella pubblica amministrazione dei Comuni campani. Il concorso arriva come applicazione in Campania della norma prevista nella Legge di Bilancio 2018 per le assunzioni di 4.000 nuovi addetti in tutti i centri per l'impiego d'Italia.

Le parole dell'assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri

"Oggi è un grande giorno, la Regione Campania si è svegliata questa mattina con due buone notizie: l'uscita da commissariamento della Sanità dopo 10 anni e la pubblicazione del bando per gli operatori dei centri per l'impiego, ben 641 Risorse Umane per il potenziamento strutturale a tempo indeterminato dei servizi pubblici al lavoro". Lo afferma l'assessore al lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri, commentando la pubblicazione sul Burc del lancio del concorso per i centri per l'impiego. "Siamo orgogliosi - sottolinea Palmeri - di aver inserito tra le figure professionali messe a bando quella del mediatore per l'inclusione lavorativo delle persone con disabilità. I centri per l'impiego in Campania sono regionali dallo scorso anno e da allora sotto un'unica governance vivono una motivazione e un coinvolgimento mai visto prima. Finalmente centrali nell'erogazione dei servizi pubblici, collaborano in rete con gli operatori privati per realizzare il vero matching. Oltre ai centri per l'impiego abbiamo creato, come unica regione d'Italia, gli Spazio lavoro, realizzati in distretti industriali, commerciali e logistici, che raccolgono le offerte di lavoro e le distribuiscono ai centri per l'impiego per reperire in tempo reale le professionalità richieste dal mercato. In Regione Campania grazie al governatore De Luca portiamo avanti con forza la stagione dei concorsi, per cambiare il volto della Pubblica Amministrazione e offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti".



Data ultima modifica 06 dicembre 2019 ore 14:07