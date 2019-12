Il titolare di un allevamento bufalino di Sessa Aurunca (nel Casertano) è stato denunciato dai carabinieri forestali per la gestione e lo smaltimento illecito di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. I militari hanno anche sequestrato un'area di quasi due chilometri quadrati in cui erano stati sversati i liquami dell’attività zootecnica e le deiezioni prodotte dalle bufale.

Le indagini dei forestali

Stando agli accertamenti dei carabinieri della stazione forestale di Roccamonfina (in provincia di Caserta), i rifiuti fuoriuscivano dal piazzale di cemento del paddock dove si trovavano i capi di bestiame, risultato poi privo dei necessari cordoli di contenimento. Da quanto è emerso, la parte più liquida delle deiezioni si incanalava in un fosso di raccolta delle acque piovane che, a sua volta, confluiva nel canale adiacente alla strada, il quale si immette, dopo circa 3 chilometri, nel Rio D'Auria, che sfocia nel mare. All'interno dell'area aziendale sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi, come taniche contenenti olio per motori esausto, un filtro dell'olio, barattoli e lattine vuote contaminate.

L'allevatore era inoltre sprovvisto di documentazione attestante lo smaltimento o l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, che sono le due condizioni previste dalla normativa.