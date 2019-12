La situazione meteo in città

A Napoli giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una perturbazione legata ad una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale raggiunge da ovest le nostre regioni. Clima resta stabile e soleggiato in Campania con moderato aumento delle nubi la sera. Temperature stabili o in lieve calo, venti tesi in rotazione a levante e Grecale. Mari fino a molto mossi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,5 µg/m³.