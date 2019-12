Mezzo in fiamme sulla A16, chiuso e poi riaperto tratto di autostrada

Sono stati molti i disagi in mattinata sull'autostrada Napoli-Canosa a causa dell'incendio divampato a bordo di un mezzo pesante che trasportava concime. Per consentire le operazioni di spegnimento del mezzo, alle 7:30 è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli.

L'intervento

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Il traffico è rimasto bloccato (con la formazione di code in direzione Napoli) e poi riaperto poco prima delle 9. Come informa Autostrade, la situazione è tornata alla normalità e non si registrano più code.