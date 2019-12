I carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito a Napoli, San Sebastiano al Vesuvio, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e Scafati (Salerno), una misura cautelare con cinque divieti di dimora nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, emessa dal gip del Tribunale di Nola nei confronti di cinque lavoratori socialmente utili. Gli indagati sono accusati di false attestazioni o certificazioni in concorso e truffa in concorso.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dai carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, in 14 circostanze diverse, verificatesi nel giugno 2018, i cinque lavoratori alle dipendenze del comune e assegnati al servizio Ecologia, hanno attestato falsamente la loro presenza in servizio. A turno, secondo le accuse, facevano risultare l'inizio e la fine del servizio degli altri indagati, passando il loro badge in entrata e in uscita e favorendoli mentre non svolgevano la loro attività o lo facevano solo parzialmente.