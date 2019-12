A San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano, la guardia di finanza ha scoperto una fabbrica del falso messa su in un opificio di oltre 100 metri quadrati: sono stati trovati più di 500 capi e quasi tre milioni di accessori di noti brand di moda, tutti falsificati. Inoltre, all'interno della stamperia sono stati travati e sequestrati computer, hard disk portatili, stampanti, plotter da taglio, torchi grafici, presse-stirerie, compressori, macchine per applicare strass e bottoni e tanti altri accessori utili a realizzare i prodotti contraffatti. Identificati anche due lavoratori in nero. Il titolare della ditta individuale operante nel settore della stampa serigrafica è stato denunciato alla Procura di Nola per violazioni in materia di contraffazione, marchi e ricettazione.