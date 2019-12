Pozzuoli, controlli contro i parcheggiatori abusivi: 3 denunciati

Tre parcheggiatori abusivi sono stati denunciati questa mattina dalla polizia municipale di Pozzuoli (in provincia di Napoli) nel corso di alcuni controlli nella zona del porto e del centro cittadino. Uno di loro, un 40enne di Marano (nel Napoletano), è stato fermato in Largo Emporio per la sesta volta ed era stato anche identificato, grazie alle telecamere della videosorveglianza, mentre abbandonava rifiuti tra Pozzuoli e Quarto (nella provincia napoletana). Per gli altri due, sorpresi dalle forze dell’ordine in Largo Gerolomini, è stato disposto il Daspo urbano.