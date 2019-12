Napoli, scappa e oppone resistenza: arrestato parcheggiatore abusivo

Un uomo di 54 anni, L.A., è stato arrestato a Napoli per resistenza a pubblico ufficiale. Il 54enne, che ha precedenti, è scappato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo. Gli agenti del commissariato Decumani sono intervenuti in via Conte di Ruvo dove un cittadino, tramite l'app YouPol, aveva segnalato la presenza di un parcheggiatore abusivo. L'uomo, alla vista della polizia, è scappato ma, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto in via Santa Maria di Costantinopoli dove ha opposto resistenza ed è stato bloccato.