La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Pressione in diminuzione, ma la giornata si presenta nel complesso buona con ampie zone di sereno che si alterneranno al passaggio di nubi. In serata nubi in aumento sulle ioniche con possibilità per qualche fenomeno nella notte. Temperature in aumento sulla zone tirreniche, venti in rotazione e rinforzo di Scirocco. Mari mossi.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio, tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,5 µg/m³.