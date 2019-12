In provincia di Caserta, a Santa Maria a Vico, ieri sera un ragazzo di 12 anni è stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Il giovane era già morto, quando il 118 è intervenuto sul posto. Il 12enne era nei pressi di un supermercato in via delle Industrie quando è stato colpito in pieno da una vettura guidata da un 21enne che viaggiava nella sua stessa direzione, finendo prima violentemente sul parabrezza, quindi per terra.

Negativi test per alcol e droga

Sotto choc il conducente che è risultato negativo ai test per alcol e droga. La strada, è emerso, era poco illuminata. Le indagini cercheranno di capire la velocità della vettura. Disperati i genitori della vittima che risiedeva ad Arienzo, un comune vicino.