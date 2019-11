Tentata rapina a mano armata in Corso Garibaldi, in prossimità di Piazza Carlo III, in pieno centro a Napoli. F.D., pluripregiudicato 20enne, è entrato in una rivendita di tabacchi con un coltello di 20 centimetri e ha minacciato il titolare. Quest’ultimo avrebbe reagito, dando vita a una colluttazione nel corso della quale il malvivente lo ha colpito più volte. Una donna, che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale, è uscita e ha attirato l’attenzione di due agenti, che si sono immediatamente precipitati nel locale, arrestando il rapinatore. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia municipale del capoluogo campano ed è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Mentre lo ammanettavano, il ragazzo ha colpito e ferito alla mano sinistra e al polso uno dei vigili urbani intervenuti.



Subito dimessi i due feriti



Sia il tabaccaio, sia l'agente sono stati medicati all’ospedale napoletano Loreto Mare e sono poi stati dimessi. Il titolare dell’attività, in particolare, è stato curato per le numerose ferite da taglio riportate su fianco, dorso e mano destra: la prognosi è stata di 10 giorni.



La vicenda



Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane, intorno alle 8 di oggi, è giunto nei pressi dell’esercizio commerciale a bordo di uno scooter, col volto coperto da un casco e da uno scaldacollo, e ha fatto irruzione impugnando un coltello con una lama di circa 20 centimetri tentando di impossessarsi dell'incasso. Il titolare, accortosi di quanto stava per avvenire, si è opposto ingaggiando con il rapinatore una colluttazione. F.D. ha colpito il gestore al fianco e al dorso con numerosi fendenti e poi ha cercato di fuggire a bordo del motociclo. La commessa del negozio si è lanciata in strada per chiamare aiuto ed è stata raggiunta da un'autovettura dell'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori in transito, che è intervenuta raggiungendo l’aggressore uscito dal negozio. I poliziotti hanno immobilizzato il ragazzo, che ancora impugnava il coltello con il quale ha ferito alle mani uno dei due agenti. Dalle verifiche è emerso che il ragazzo, dipendente da sostanze stupefacenti, risulta avere numerosi precedenti per reati analoghi e contro la persona.

Il commento dell'assessore Alessandra Clemente

"Sono episodi che devono far riflettere tutti sul lavoro incredibile, difficile ed esposto che ogni giorno donne e uomini della polizia locale affrontano nella nostra città, con l'unica e sempre salda missione professionale che è la difesa della città e di tutti i suoi abitanti, vittime dei piccoli e grandi, violenti, criminali soprusi come quello di stamane". E' quanto afferma l'assessore al Patrimonio, ai Lavori pubblici e ai Giovani Alessandra Clemente. "Esprimo a nome di tutta l'Amministrazione solidarietà e vicinanza al nostro agente di polizia locale ferito, al tabaccaio aggredito e a tutto il Corpo della Polizia Locale della nostra città. Un pensiero particolare va anche alle loro famiglie e a i vigili in servizio per la prontezza ed il coraggio con il quale sono intervenuti oggi ed ogni giorno sono pronti ad intervenire dando lustro a tutta la città", conclude Clemente.



