La situazione meteo in città

A Napoli sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Correnti in quota occidentali seguitano a raggiungere le nostre regioni. Variabilità ancora presente dunque sulle tirreniche con qualche debole fenomeno a ridosso dei rilievi. Domenica pressione in diminuzione. La giornata si presenta nel complesso buona con ampie zone di sereno che si alterneranno al passaggio di nubi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 11,4 µg/m³.