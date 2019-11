Napoli, un uomo gambizzato in centro storico

Due agguati a colpi d’arma da fuoco hanno avuto luogo a Napoli in poche ore. Un uomo, poco dopo le 8 di questa mattina, è stato gambizzato nei pressi di un esercizio commerciale in via Pasquale Scura, in pieno centro storico a Napoli. L'uomo è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia di stato. Ieri sera un 30enne è rimasto vittima di un agguato a colpi di pistola in via Cupa Capodichino, nella zona di Miano.