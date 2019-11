Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, è coinvolto anche un carabiniere. La guardia di finanza ha sgominato un'associazione operante nel Cilento e dedita al reimpiego nel settore edile di denaro di provenienza illecita. L'associazione era composta da quattro persone appartenenti alla stessa famiglia: il proprietario di un noto impianto di calcestruzzo e sua figlia, già arrestati per bancarotta fraudolenta nel 2013, un fratello con il ruolo di prestanome nelle diverse società satellite e il marito della figlia. Le indagini hanno appurato che gli indagati "si avvalevano di un "sistema di amicizie" grazie al quale l'organizzazione veniva per tempo informata degli eventuali controlli presso i cantieri", come scrive in una nota il procuratore della Repubblica, Antonio Ricci.

Gli indagati

I cinque indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, intestazione fittizia e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Tre di loro sono finiti in carcere, altri due sono stati posti agli arresti domiciliari. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo 59 fabbricati, 37 terreni, un intero impianto di produzione di calcestruzzo e relative betoniere, per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro. Beni che, secondo gli investigatori, costituirebbero il patrimonio aziendale accumulato illecitamente negli anni. L'attività di polizia giudiziaria si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che con mirati servizi di osservazione e pedinamento dei principali indagati.