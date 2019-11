Richiedente asilo spacciava droga nel Salernitano: arrestato

Un immigrato 24enne del Gambia, ospite in una struttura per richiedenti asilo a Palinuro (in provincia di Salerno) e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri di Sapri (nel Salernitano) per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana (suddivisi in 30 dosi e un panetto), destinati al traffico di droga lungo la costiera cilentana. Il ragazzo sarà processato nelle prossime ore con rito direttissimo.