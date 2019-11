Napoli, droga e proiettili in casa: arrestato 52enne

La polizia ha arrestato S.C., un 52enne residente nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di droga, detenzione e ricettazione di munizioni da guerra e furto di energia elettrica. L’uomo, già denunciato in passato, è stato fermato in via Velotti da una pattuglia del commissariato San Giovanni. Perquisendo la sua abitazione, le forze dell’ordine hanno trovato 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 85 proiettili di vario calibro e 5mila euro in contanti. La casa di S.C., inoltre, era allacciata abusivamente alla rete elettrica.