Meteo a Napoli: le previsioni del 26 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Prosegue l'afflusso di correnti umide che mantiene in vita moderata variabilità su Campania, Calabria e Sicilia con addensamenti più compatti sui versanti tirrenici, dove non mancheranno locali precipitazioni. Da segnalar anche residui piovaschi al mattino tra Sila Greca e Crotonese in esaurimento. Venti moderati settentrionali, occidentali sul Tirreno. Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da agitato a molto mosso. Temperature stazionarie.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,5 µg/m³.