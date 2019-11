Traffico di droga e spaccio, nove fermi nel Casertano

I carabinieri hanno sgominato una banda di trafficanti di stupefacenti e spacciatori composta da nove persone - sei nigeriani, un ghanese, un uomo originario del Sudan e uno del Gambia - a Castel Volturno, nel Casertano. I nove sono stati fermati su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di aver creato una piazza di spaccio di eroina e cocaina, realizzata nel complesso immobiliare ‘Palazzo Grimaldi’ e di aver importato droga dall'Africa.

Le indagini

Durante le indagini sono state rilevate almeno 94 compravendite di droga. Gli inquirenti hanno poi scoperto che gli indagati, in un episodio, hanno importato eroina dal Kenya attraverso corrieri a cui avevano fatto ingerire ovuli contenenti droga.

Anche in questa indagine, come in altre simili, è emerso che i componenti della banda chiedevano a ‘stregoni’ residenti in Africa di proteggere il viaggio dei corrieri e anche se questi ultimi fossero adatti allo scopo. Nel corso dell'inchiesta sono stati arrestati tre corrieri agli aeroporti di Fiumicino e Palermo, e sequestrati 125 ovuli per un peso di 1,5 chili. Eroina e cocaina venivano vendute rispettivamente a 20 e 40 euro al grammo.