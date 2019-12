Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 25 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il centro depressionario si muove verso levante richiamando a se correnti occidentali sul basso Tirreno, da ENE-NE tra Campania e Calabria settentrionale. Ne consegue tempo a tratti instabile sul basso versante tirrenico con piogge e rovesci sparsi in locale sconfinamento anche su Ioniche meridionali e Sicilia centro meridionale. Qualche fenomeno raggiungerà anche la calabria ionica settentrionale nonché la dorsale appenninica campana. Qualche residua pioviggine sulle coste campane centro meridionale ma con tendenza a schiarite entro sera

La situazione meteo a Salerno

A Salerno nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,1 µg/m³.