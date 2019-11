Meteo a Napoli: le previsioni del 24 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 30.2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Si muove verso levante l'intensa perturbazione giunta nella notte. Ancora al mattino marcato maltempo sulla Calabria con piogge e temporali anche intensi sull'area ionica, specie sul settore orientale dove i fenomeni potranno risultare intensi ed abbondanti, specie a ridosso dei rilievi. Piogge e temporali al mattino anche sulla Sicilia orientale in via di attenuazione ma nuovi acquazzoni si ripropongono sull'Isola a partire da Ovest con dei rovesci e qualche temporale. Sulla Campania piogge e temporali anche di moderata intensità; fenomeni in parziale attenuazione dal pomeriggio. Allerta arancione sulla regione.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 40.5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 26mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,9 µg/m³.