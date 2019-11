La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un'ampia circolazione depressionaria si estende senza soluzione di continuità dal Nord Atlantico ai settori centro-occidentali del bacino del Mediterraneo, associata all'afflusso di correnti umide e relativamente instabili dai quadranti sudoccidentali. Ne scaturisce l'ennesima giornata nuvolosa in Campania, ancora esposta a rovesci sparsi e a carattere intermittente, più frequenti e probabili lungo la costa tirrenica e tra Casertano e Avellinese.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.