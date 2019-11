Caserta, sorpreso con droga e una pistola in casa: arrestato 25enne

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Caserta dopo essere stato sorpreso in possesso di quasi 400 grammi di hashish, 150 grammi di marijuana e circa 100 grammi di cocaina. Il tutto era nascosto in casa del giovane, oltre ad una pistola e 1000 euro in contanti.

La perquisizione

Gli agenti della polizia di Stato di Caserta hanno individuato il giovane dopo aver notato un sospetto via vai di persone intorno all’abitazione e, con l’aiuto delle unità cinofile della guardia di finanza, hanno perquisito l’appartamento del 25enne. A un certo punto gli agenti hanno notato, dietro la staffa porta televisore, un vano ricavato nella parete dell'estensione di un condizionatore. Gli agenti sono riusciti ad aprire l’intercapedine, dove è stata ritrovata la droga, una Smith&Wesson illegale con 13 cartucce e i soldi. L’apertura si azionava attraverso un radiocomando e l'inserimento di un dispositivo elettronico a forma di spina in una finta presa di corrente. Arrestato, il 25enne è finito in carcere.