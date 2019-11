Sorpresi con pistola carica in auto: due arresti nel Napoletano

Durante un servizio di controllo del territorio a Casoria, nel Napoletano, i carabinieri hanno sorpreso un 35enne di Afragola in possesso di una pistola carica. L’uomo è stato visto mentre, a bordo di una utilitaria, procedeva in modo incerto verso i militari, che inoltre hanno notato il passeggero fare un movimento sospetto. Fermata l'auto, è scattata una perquisizione. I militari hanno trovato, buttata sul tappetino del passeggero, una pistola semiautomatica con 10 cartucce di cui una in canna. Le due persone a bordo del veicolo sono state arrestate per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione poiché l'arma è risultata rubata in provincia di Benevento.

Rinvenute pistole sotterrate a Castellammare

Durante i controlli inoltre, nel rione "Moscarella" di Castellammare, i carabinieri hanno rinvenuto, sotterrati in un'area comune delle palazzine di edilizia popolare, due pistole semiautomatiche con matricole abrase e colpi nel caricatore e una semiautomatica con matricola abrasa, oltre a 59 cartucce sfuse, 2 dosi di marijuana e un bilancino.