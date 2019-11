Auto si schianta contro un muro: morto 21enne nel Beneventano

Un ragazzo di 21 anni è morto mentre un uomo è rimasto ferito in maniera grave in seguito all'incidente avvenuto lungo la statale Appia nel comune di Forchia (Benevento). Il giovane operaio di 21 anni viaggiava a bordo di una Volkswagen Bora, insieme a un collega, che, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a schiantarsi contro un muro. L'impatto è stato violentissimo. I due operai, entrambi originari del Napoletano, avevano finito il turno di lavoro in una fabbrica della zona. Il ferito è stato portato all'ospedale Rummo di Benevento.