Violenza a Pozzuoli, picchia madre per avere soldi: arrestato 16enne

I carabinieri di Monterusciello, nella frazione di Pozzuoli (in provincia di Napoli), hanno arrestato ieri notte nel medesimo Comune un 16enne per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e della sorella minore. Il giovane, con forte dipendenza dalla droga, ha minacciato con violenza il genitore per farsi dare il denaro per acquistare lo stupefacente. Il ragazzo ha colpito la donna con tutte le suppellettili che gli capitavano sottomano e le ha stretto le mani intorno al collo. Il 16enne ha poi aggredito la sorella, che cercava di fermarlo.

L'intervento dei carabinieri

A quel punto, la madre è riuscita a contattare il 112 per salvare la figlia e anche se stessa. Il giovane, sentendo la telefonata, è fuggito. I militari lo hanno cercato per ore e infine lo hanno ammanettato mentre rincasava. È stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli. La donna, portata al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, per le ferite riportate ha avuto una prognosi di una settimana. La vittima ha riferito agli agenti che episodi del genere accadevano da agosto, ma non aveva mai sporto denuncia nella speranza che il figlio cambiasse.