Dopo la tregua concessa ieri, il maltempo torna a farsi sentire nel Golfo di Napoli, dove i forti venti stanno ostacolando i collegamenti marittimi tra il capoluogo campano e le isole. Come domenica scorsa, sono state sospese da alcune ore le corse dei mezzi veloci verso Procida e Ischia, che sono a rischio isolamento. Iniziano a essere soppressi anche i viaggi dei traghetti in partenza dalla città partenopea e diretti a Pozzuoli. I venti che stanno soffiando da sud est potranno portare a ulteriori sospensioni per le corse programmate nel tardo pomeriggio e in serata. Per domani è atteso un miglioramento delle condizioni meteo. Allerta rossa in Emilia Romagna. Arancione in sei regioni.