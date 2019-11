Torre del Greco, ferisce la moglie durante una lite: arrestato 48enne

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, un uomo di 48 anni è finito in manette perché da mesi maltrattava la moglie, fino a quando lei, al culmine della disperazione, ha chiesto l'intervento dei carabinieri.

La vicenda

La notte scorsa l'uomo, che sembra faccia uso di sostanze stupefacenti, ha aggredito la donna durante una lite nata per motivi banali, ferendola seppur non in maniera grave. Ai militari la moglie ha raccontato anche precedenti episodi di violenza, mai denunciati. Il 48enne si trova ora nel carcere di Poggioreale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata medicata per lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.