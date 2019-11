Napoli, sospettato di essere vicino ai terroristi: preso 48enne

J.S., 48enne georgiano ricercato per rapina, riciclaggio, traffico di droga e sospettato di essere vicino ai terroristi, è stato individuato e catturato a Napoli dai carabinieri della stazione del quartiere di San Pietro a Patierno. L’uomo, al momento del blitz dei militari, si trovava nell’abitazione della compagna proprio in quella periferia e non ha opposto resistenza. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria spagnola. Il soggetto ora si trova in carcere in attesa dell’estradizione.