Ladri d’appartamento a Sorrento: arrestati 14enne e 18enne

I carabinieri della compagnia di Sorrento, comune di oltre 16mila abitanti in provincia di Napoli, hanno arrestato un 14enne e una 18enne residenti in un campo nomadi del capoluogo campano per furto aggravato in abitazione. I ladri sono stati notati in un condominio in via Degli Aranci, mentre fuggivano dal palazzo. Alcuni inquilini, dopo aver notato la porta forzata di un’abitazione che era stata messa a soqquadro, hanno constatato la scomparsa di alcuni gioielli e hanno deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine.

L’inseguimento e la cattura

I militari, seguendo le indicazioni di alcuni passanti, sono riusciti a rintracciare i giovani presso la stazione del Comune nel Napoletano. Gli agenti sono saliti su un treno e li hanno catturati dopo un breve inseguimento tra i vagoni. I due avevano indosso chiavi, cacciaviti e la refurtiva rubata poco prima, nascosta in una calza: il valore complessivo dei gioielli è di circa 15mila euro. Il minore è stato accompagnato al centro di prima accoglienza del capoluogo campano, mentre la maggiore è stata sottoposta agli arresti domiciliari.