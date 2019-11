La Protezione civile della regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo, di colore giallo, che entrerà in vigore dalle 10 di domani. Sull'arenile del lungomare Caracciolo a Napoli, invece, si lavora per rimuovere quintali di plastica trasportati dalle mareggiate dei giorni scorsi. (METEO - LIVE BLOG)

Tonnellate di rifiuti sulla spiaggia di Napoli

Gli operatori del Comune sono intervenuti sulla spiaggia di Napoli per rimuovere la plastica e i rifiuti trasportati dalle mareggiate. Il fenomeno, che si ripete spesso dopo giornate di mare mosso, è stato accentuato dalla durata della cattive condizioni atmosferiche che da giorni interessano il capoluogo campano. L'intera spiaggia antistante la Rotonda Diaz è stata invasa dai rifiuti tra i quali centinaia di bottiglie e grandi bidoni di plastica provenienti dalle vicine aree marine destinate alla mitilicoltura. Oltre alla raccolta, si pone il problema, come segnalato dagli stessi operatori ambientali, dello smaltimento del consistente quantitativo di rifiuti, per ora accantonato sui marciapiedi del lungomare.

L'allerta meteo

L'avviso di allerta gialla emesso dalla Protezione civile entrerà in vigore a partire dalle 10 di domani mattina e fino alle 10 di mercoledì. Nel bollettino vengono segnalate criticità idrogeologiche per i temporali previsti in particolare su Napoli e l'intera fascia costiera dalla piana campana fino al Cilento. "Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata intensità e possibili raffiche nei temporali" sono previsti sulla zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfinata, Monti di Sarno, Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Alto Cilento, Piana del Sele) e zona 8 (Basso Cilento). Un quadro meteo caratterizzato da fenomeni temporaleschi, anche a rapida evoluzione e con incertezza previsionale, che potrebbero causare "danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi".