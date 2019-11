Ladri in fuga sparano contro gli agenti di polizia nel Napoletano

Un conflitto a fuoco tra ladri in fuga e gli agenti della polizia è avvenuto ieri in via Manzoni a San Giorgio a Cremano (Napoli), dove i poliziotti si sono recati a seguito di una segnalazione di un furto in corso in un appartamento. Non si registrano feriti.

La sparatoria

I ladri, tre ragazzi giovanissimi, si sono calati dal balcone e hanno cercato di scappare, uno di loro, durante la fuga, ha sparato un colpo ad altezza uomo contro gli agenti. I poliziotti hanno risposto al fuoco esplodendo tre colpi in aria. Dopo lo scontro a fuoco i ladri hanno aggiunto le campagne limitrofe, situate ai confini tra San Giorgio a Cremano e la periferia napoletana di San Giovanni a Teduccio, e sono riusciti a far perdere le loro tracce.