Violenza nel Casertano, picchia moglie e figli: arrestato medico

Un medico originario di Caserta, in servizio presso due ospedali della provincia, avrebbe costretto la moglie e i figli a subire aggressioni fisiche e morali, oltre a umiliazioni continue. Inoltre, avrebbe dilapidato il patrimonio familiare con gravi ripercussioni sullo stile di vita dei propri parenti. Per questi motivi, la polizia di Stato, su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (nel Casertano), ha arrestato e condotto in carcere il professionista.

L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti pluriaggravati e continuati.

Le accuse nei confronti del dottore

Secondo la procura del Comune in provincia di Caserta, l'indagato ha picchiato con violenza la moglie e uno dei figli, minorenne, colpendolo anche nelle parti intime. Le violenze sarebbero andate avanti per anni. Nei confronti del medico, nel febbraio scorso, fu emessa la misura cautelare dell'allontanamento dall’abitazione di famiglia. Ma nonostante l'ordine del giudice (come hanno accertato i poliziotti della squadra mobile di Caserta, coordinati dal pool "fasce deboli" della procura diretto dal procuratore aggiunto Alessandro Milita), il dottore avrebbe continuato ad aggredire la coniuge e la prole.

Stanca di subire, la donna ha nuovamente denunciato il marito, che questa volta è stato arrestato.