Aversa, lavoro nero e rifiuti: sequestrati due calzaturifici

Due calzaturifici sono stati sequestrati dalla guardia di finanza ad Aversa, in provincia di Caserta, per smaltimento illecito di rifiuti. Negli opifici erano ammassati scarti di lavorazione, come colle e residui di sostanze infiammabili e corrosive, ma anche bustoni in plastica contenenti scarti di pellami, carta e cartone, con pericolo alla salute dei lavoratori. All'interno sono stati anche trovati undici lavoratori in nero e magneti per non pagare l'energia elettrica. Gli imprenditori che gestiscono i due calzaturifici sono stati denunciati.

La discarica a cielo aperto

Secondo quanto emerso, il titolare di uno dei due opifici aveva anche "allestito", all'esterno del proprio stabilimento, una vera e propria discarica a cielo aperto con decine di sacchi pieni di rifiuti e lattine con residui di colla. Le due aziende operavano senza autorizzazione ambientale e senza tracciabilità dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalla lavorazione.