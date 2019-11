Incidente su autostrada A30 in direzione Salerno: morte madre e figlia

Nella serata di ieri, in seguito a un incidente avvenuto sull’autostrada A30 in direzione di Salerno, hanno perso la vita Teresa Furchì, di 50 anni, e sua figlia Caterina Costa di 25 anni. Il padre 54enne è invece rimasto ferito. I tre, di ritorno dall’ospedale Gemelli di Roma, in cui si erano recati per alcuni controlli che doveva effettuare la ragazza, erano originari di Brattirò, piccola frazione del Comune di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Resta ignota la dinamica degli eventi, anche se si ipotizza che si tratti di un tamponamento a catena.