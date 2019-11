Morto il 17enne ferito in un incidente ferroviario nel Salernitano

E’ morto in ospedale il ragazzo di 17 anni che venerdì scorso, 8 novembre, era rimasto gravemente ferito in un incidente ferroviario alla stazione di Angri, in provincia di Salerno. Lo studente, originario di Angri, era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Nocera Inferiore (Salerno) dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico subito dopo l’incidente.

Secondo gli investigatori, il ragazzo si sarebbe avvicinato troppo ai binari e sarebbe stato urtato alla testa da un treno che transitava in stazione. A seguito dell’impatto l’adolescente è caduto sulla banchina riportando lesioni che ne hanno provocato il decesso.