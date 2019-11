Meteo a Napoli: le previsioni del 13 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi in assorbimento nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

La circolazione depressionaria, responsabile della recente e intensa ondata di maltempo, si sposta verso Levante favorendo una timida ripresa della pressione. Avvio di giornata ancora instabile con nubi irregolari e precipitazioni sparse in esaurimento entro sera. Più penalizzata la Campania con un nuovo fronte in arrivo da Nord. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; forti dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Basso Tirreno molto mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,5 µg/m³.