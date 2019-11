Emergenza cinghiali, distrutto campo di un'azienda nel Salernitano

Continua l'emergenza cinghiali nel Salernitano. Come riporta Coldiretti, l'ultima segnalazione arriva da un'azienda agricola di Pontecagnano Faiano nella quale gli animali hanno devastato un campo di spinacino sotto serra, provocando un danno di circa 8mila euro.

Le dichiarazioni della Coldiretti

"Il tutto è accaduto a poche ore dall'approvazione in Giunta regionale del programma di 'Prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate della Regione Campania' redatto dal centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria e volta ad un prelievo mirato e alla riduzione degli impatti causati dalla specie nelle aree critiche individuate nella regione. È un primo passo per la semplificazione e la sburocratizzazione del sistema, per abbassare il numero di questi animali e mantenere le quote sotto controllo", ha rivelato il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo. Il direttore Enzo Tropiano, invece, ha evidenziato che "il cinghiale è un problema per i campi e per l'incolumità delle persone. Chi fa questo lavoro mette in conto che una parte del raccolto possa anche andare perduta a causa della fauna selvatica, ma così è troppo. L'episodio di questa notte a Pontecagnano è un campanello d'allarme molto grave: i cinghiali non si limitano solo alle scorribande nelle aree agricole, distruggendo coltivazioni e piante di ogni sorta ma si spingono fino ai confini delle città".